Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Subaşı, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
" Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" fotoğrafını seçen Subaşı, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Çaba" fotoğrafını tercih etti.
"Çevre-Yaşam"da Ali Atmaca'nın "Gökyüzü köprüsü", "Haber"de Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi" fotoğraflarına oy veren Subaşı, "Spor"da ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" fotoğrafına oy kullandı.
Subaşı, oylamada çok güzel karelerin yer aldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
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