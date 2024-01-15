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Bitlis İl Özel İdaresi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Bitlis İl Özel İdaresi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi bünyesindeki 10 ekip, 45 iş makinesiyle sorumluluk bölgesinde kardan kapanan köy yollarını açmaya çalışıyor. Ekipler, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için özveriyle çalışıyor. İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, karla mücadelenin zorlu bir iş olduğunu belirterek, ekiplerin 7 gün 24 saat çalıştığını ve asılsız ihbarların azaldığını ifade etti.

Bitlis İl Özel İdaresi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor
15.01.2024 - 11:53,  Güncelleme: 11:57
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Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi bünyesindeki 10 ekip, 45 iş makinesiyle sorumluluk bölgesinde kardan kapanan köy yollarını açmaya çalışıyor.

Merkeze bağlı Başmaklı köyü yolunda çalışma yürüten ekipleri ziyaret eden İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, gazetecilere, geçen hafta cuma günü başlayan kar nedeniyle yaklaşık 300 köy yolunun kapandığını söyledi.

Tüm ekibin gayretiyle köy yollarının büyük bölümünü açtıklarını belirten Aşit, "Sahadaki ekibimizle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Tüm yolları açmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşımda sıkıntı yaşamaması için gayret ediyoruz." dedi.

Karla mücadelenin özveri isteyen bir iş olduğunu kaydeden Aşit, "Her taraf bembeyaz ve yol görünmüyor. Ekiplerimiz yolları biliyor. Arkadaşlarımız 7 gün 24 saat esasına göre, dinlenmeden ve ailesinden uzakta vatandaşın ulaşımda aksamalar yaşamaması için çalışıyor. Son zamanlarda asılsız ihbarlarda düşüş yaşandı. Çok fazla asılsız ihbar almıyoruz. İşimizi yapıyoruz. En kısa sürede yolları açıyoruz. Devletimiz bütün imkanlarıyla halkımızın hizmetinde. Operatörlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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