Bitlis'in Kurtuluşunun 110. Yılı Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
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Bitlis'in Kurtuluşunun 110. Yılı Törenlerle Kutlandı

Bitlis\'in Kurtuluşunun 110. Yılı Törenlerle Kutlandı
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Bitlis, düşman işgalinden kurtuluşunun 110. yıl dönümünü törenle kutladı. Vali Karakaya, Karçinbaşı Şehitliği'ni vurgulayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi; gösteriler ve resmi geçitlerle kutlama sona erdi.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 110'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, Atatürk Anıtı'na Valilik, Bitlis Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 110'uncu yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

110 yıl önce Bitlis'te verilen mücadelenin yalnızca bir şehrin kurtuluşu olmadığını, milletin bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve sarsılmaz inancının tarihe altın harflerle yazılmış bir destan olduğunu belirten Karakaya, "Bu mücadele, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve sarsılmaz inancının tarihe altın harflerle yazılmış bir destanıdır." dedi.

Bitlis'in kurtuluşu uğruna canlarını ortaya koyan kahramanların vatan sevgisinin her türlü zorluğun üzerinde olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini dile getiren Karakaya, onların bıraktığı en büyük mirasın birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhu olduğunu kaydetti.

Karakaya, 1916'da Çanakkale Cephesi'nden bölgeye gönderilen bir tümen askerin, yöre halkıyla birlikte Rus ordusu ve Ermeni çetelerine karşı büyük bir mücadele verdiğini anımsatarak, bu mücadelede yaklaşık 1200 kişinin şehit olduğu alanın tespit edildiğini söyledi.

Valilik tarafından söz konusu alanın şehitlik ilan edildiğini belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Karçinbaşı Şehitliği, Doğu Anadolu'daki adeta Çanakkale gibidir. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir millet oluşumuzun, zor zamanda omuz omuza, gönül gönüle mücadele verişimizin simgesidir. Bitlis'in kurtuluşunda canlarını ortaya koyan kahramanları rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu kutlu mirasa sahip çıkmak, ülkeyi ve Bitlis'i her alanda ileri taşımak ve gelecek nesillere güçlü ve müreffeh bir ülke bırakmak herkesin sorumluluğudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ecdadımızdan aldığımız ilhamla Bitlis'imizi eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, ulaşımdan altyapıya kadar her alanda daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehitlerimize layık olmanın yolu, onların emanet ettiği bu güzel vatanı ve kadim şehrimizi daha güçlü yarınlara taşıyabilmektir."

Törende şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Bitlis Jandarma Komando Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ekibi de tüfekli hareket gösterisi gerçekleştirdi. Gösterinin ardından ekip, Vali Karakaya'ya Türk bayrağı takdim etti.

Resmi geçitle sona eren programa Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'in Kurtuluşunun 110. Yılı Törenlerle Kutlandı - Son Dakika

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