Bitlis kırsalında terör örgütü PKK mensuplarından uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Bitlis kırsalında terör örgütü PKK mensuplarından uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis kırsalında terör örgütü PKK mensuplarından uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'in il merkezi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK mensupları tarafından araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1100 fişek, 50 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, keskin nişancı tüfeği şarjörü ve mayon kutusu bulundu.

24.02.2024 13:17
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Bitlis kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, il merkezi kırsalında 20 Şubat'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1100 fişek, 50 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, keskin nişancı tüfeği şarjörü ve mayon kutusu ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis kırsalında terör örgütü PKK mensuplarından uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis kırsalında terör örgütü PKK mensuplarından uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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