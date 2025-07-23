Bitlis Polis Eğitim Merkezi'nden 213 polis adayı mezun oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bitlis Polis Eğitim Merkezi'nden 213 polis adayı mezun oldu

23.07.2025 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİTLİS Polis Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 213 polis adayı düzenlenen törenle mezun oldu.

BİTLİS Polis Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 213 polis adayı düzenlenen törenle mezun oldu.

Bitlis Beş Minare Mahallesinde bulunan Polis Eğitim Merkezi önünde düzenlenen programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, kurum amirleri, akademik personeller ve mezun polis adaylarının aileleri katıldı.

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 31. Dönem eğitimlerini tamamlayan 213 polis adayı için düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Dönem birincisi öğrencinin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından konuşan Vali Karakaya, mezun olan polis adaylarına hitaben "Devletin şefkatli yüzünü gösterin" diyerek şöyle konuştu:

"Bugün sadece birer diploma almıyorsunuz. Aynı zamanda omuzlarınıza büyük bir sorumlulukta yüklüyorsunuz. Göreviniz yalnızca kanunları uygulamak değil, adaleti temsil etmek milletimizin emniyetini sağlarken devletin şefkatli yüzünü de göstermektir. Unutmayınız ki sizler bu milletin güven kaynağısınız. Gözleri yaşlı bir annenin okula tek başına giden bir çocuğun geç saatlerde evine dönen bir çalışanın güvendiği eli, inandığını vicdanı temsil ediyorsunuz. Bu kutsal görevi yerine getirirken cesaretiniz kadar sabrınız, disipliniz kadar da merhametiniz rehberiniz olmalıdır"

POMEM Müdürü Hakan Berber ise, açıldığı günden bu yana 6 bin 377 mezun verildiğini söyledi. Berber, "24 Ekim 2009 tarihinde öğrenci kabulüne başlayan ve 2011 yılında yapılan terör saldırısında şehit ve gaziler veren gazi okulumuz, bugüne dek 6 bin 164 öğrenci mezun etmenin haklı gururunu yaşamaktadır. 31. Dönem olarak eğitimleri 10 aydır devam eden ve bugün mezun edeceğimiz 213 öğrencimiz ile birlikte toplam mezun sayımız 6 bin 377 olacaktır. Milletimizin canını, namusunu ve malını korumak, ülkemizin iç güvenliğini sağlamak gibi çok ciddi, hassas ve şerefli bir sorumluluğu üstlenen Emniyet Teşkilatımızın sunmuş olduğu güvenlik hizmetinin kalitesi, elbette ki nitelikli ve donanımlı insan gücü ile doğru orantılıdır. Bu nedenle, bu kutsal yuvada, en temel amacımız, bizlere emanet edilen evlatlarımızı ve yarının polislerini, hukukun üstünlüğü ilkesine yürekten bağlı, devletimize ve milletimize sadakatli, kendisine tevdi edilen görevi layıkıyla yerine getiren, sorumluluk alanında yaptığı işin ehli olan, her şart ve zeminde dürüstlükten zerre kadar taviz vermeyen, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, nitelikli ve donanımlı olarak yetiştirmektir" dedi.

Mezun olan 213 Bitlis POMEM öğrencisi, yemin töreninden sonra tören geçişi yaparak protokolü selamladı. Mezunların hep birlikte keplerini havaya atmasıyla tören sona erdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Bitlis, Güncel, Tören, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis Polis Eğitim Merkezi'nden 213 polis adayı mezun oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti
İsrail ile Suriye masaya oturuyor İsrail ile Suriye masaya oturuyor
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Valverde Türkiye’ye geldi Arda Güler’den sürpriz yorum Valverde Türkiye'ye geldi! Arda Güler'den sürpriz yorum
Messi’nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı Messi'nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı
Real Madrid’de 10 numaralı forma sahibini buldu Real Madrid'de 10 numaralı forma sahibini buldu

16:12
Netanyahu’ya suikast girişimi
Netanyahu'ya suikast girişimi
14:28
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır İşte dillendirilen rakam
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam
11:14
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
22:31
Sakarya’da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
Sakarya'da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
22:15
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
21:53
Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
21:47
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu İşte büyük sitemi
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! İşte büyük sitemi
21:40
Heavy metalin öncüsü, ’Karanlıklar Prensi’ Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
Heavy metalin öncüsü, 'Karanlıklar Prensi' Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
21:40
El Shaarawy sürprizi Süper Lig devine önerildi
El Shaarawy sürprizi! Süper Lig devine önerildi
21:28
Laziolu futbolcu Vecino’ya kötü haber Kamptayken evini soydular
Laziolu futbolcu Vecino'ya kötü haber! Kamptayken evini soydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 17:40:35. #7.13#
SON DAKİKA: Bitlis Polis Eğitim Merkezi'nden 213 polis adayı mezun oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.