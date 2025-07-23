Bitlis Polis Eğitim Merkezi'nden 213 polis adayı mezun oldu

BİTLİS Polis Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 213 polis adayı düzenlenen törenle mezun oldu.

Bitlis Beş Minare Mahallesinde bulunan Polis Eğitim Merkezi önünde düzenlenen programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, kurum amirleri, akademik personeller ve mezun polis adaylarının aileleri katıldı.

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 31. Dönem eğitimlerini tamamlayan 213 polis adayı için düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Dönem birincisi öğrencinin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından konuşan Vali Karakaya, mezun olan polis adaylarına hitaben "Devletin şefkatli yüzünü gösterin" diyerek şöyle konuştu:

"Bugün sadece birer diploma almıyorsunuz. Aynı zamanda omuzlarınıza büyük bir sorumlulukta yüklüyorsunuz. Göreviniz yalnızca kanunları uygulamak değil, adaleti temsil etmek milletimizin emniyetini sağlarken devletin şefkatli yüzünü de göstermektir. Unutmayınız ki sizler bu milletin güven kaynağısınız. Gözleri yaşlı bir annenin okula tek başına giden bir çocuğun geç saatlerde evine dönen bir çalışanın güvendiği eli, inandığını vicdanı temsil ediyorsunuz. Bu kutsal görevi yerine getirirken cesaretiniz kadar sabrınız, disipliniz kadar da merhametiniz rehberiniz olmalıdır"

POMEM Müdürü Hakan Berber ise, açıldığı günden bu yana 6 bin 377 mezun verildiğini söyledi. Berber, "24 Ekim 2009 tarihinde öğrenci kabulüne başlayan ve 2011 yılında yapılan terör saldırısında şehit ve gaziler veren gazi okulumuz, bugüne dek 6 bin 164 öğrenci mezun etmenin haklı gururunu yaşamaktadır. 31. Dönem olarak eğitimleri 10 aydır devam eden ve bugün mezun edeceğimiz 213 öğrencimiz ile birlikte toplam mezun sayımız 6 bin 377 olacaktır. Milletimizin canını, namusunu ve malını korumak, ülkemizin iç güvenliğini sağlamak gibi çok ciddi, hassas ve şerefli bir sorumluluğu üstlenen Emniyet Teşkilatımızın sunmuş olduğu güvenlik hizmetinin kalitesi, elbette ki nitelikli ve donanımlı insan gücü ile doğru orantılıdır. Bu nedenle, bu kutsal yuvada, en temel amacımız, bizlere emanet edilen evlatlarımızı ve yarının polislerini, hukukun üstünlüğü ilkesine yürekten bağlı, devletimize ve milletimize sadakatli, kendisine tevdi edilen görevi layıkıyla yerine getiren, sorumluluk alanında yaptığı işin ehli olan, her şart ve zeminde dürüstlükten zerre kadar taviz vermeyen, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, nitelikli ve donanımlı olarak yetiştirmektir" dedi.

Mezun olan 213 Bitlis POMEM öğrencisi, yemin töreninden sonra tören geçişi yaparak protokolü selamladı. Mezunların hep birlikte keplerini havaya atmasıyla tören sona erdi.