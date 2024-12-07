Bitlis-Tatvan Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 31 Yaralı - Son Dakika
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Bitlis-Tatvan Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 31 Yaralı

Bitlis-Tatvan Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 31 Yaralı

Bitlis-Tatvan kara yolunda sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 23 araç karıştı, 1'i ağır 31 kişi yaralandı.

07.12.2024 10:40  Güncelleme: 10:42
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BİTLİS- Tatvan kara yolunda 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 31 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bitlis-Tatvan kara yolunda meydana geldi. Sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede TIR, minibüs, kamyonet ve otomobillerin bulunduğu 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 31 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 31 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kapanan Bitlis-Tatvan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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