Bitlis'te 11 doğasever Nemrut Kalderası'nda 30 km'lik çanak yürüyüşüne başladı - Son Dakika
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Bitlis'te 11 doğasever Nemrut Kalderası'nda 30 km'lik çanak yürüyüşüne başladı

Bitlis\'te 11 doğasever Nemrut Kalderası\'nda 30 km\'lik çanak yürüyüşüne başladı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 11 kişilik aktivist ve doğasever grubu, Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda 30 kilometrelik Çanak Yürüyüşü'ne başladı. Grup, krater gölü ve Van Gölü manzarası eşliğinde parkuru 12 saatte tamamlamayı hedefliyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen aktivistler ve doğaseverler, Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda "Çanak Yürüyüşü" yapıyor.

Nemrut Dağı'nın 2 bin 800 metre rakımlı zirvesine tırmanan 11 kişilik grup, Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri arasında yer alan Nemrut Kalderası'nın çanağında yürüyüşe başladı.

Nemrut Krater Gölü ve Van Gölü manzarası eşliğinde yapılan yürüyüşte grup, yaklaşık 30 kilometrelik parkuru 12 saatte tamamlamayı hedefliyor.

Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, etkinliği Nemrut Jeopark Derneği ve Tatvan Koşu Grubu ile organize ettiklerini belirterek, Nemrut Kalderası'nın önemli bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

Özel, "Ülkemizin en büyük krater göllerinin bulunduğu Nemrut Kalderası'ndayız. Buranın kısa süre önce milli park ilan edilmesi bizleri mutlu etti. Geleneksel hale getirdiğimiz Nemrut Kalderası Çanak Yürüyüşü'nün 8'incisini gerçekleştiriyoruz. 360 derece, 30 kilometrelik parkurda yürüyerek hem kalderanın içini hem de çevresindeki manzaraları izleyeceğiz." dedi.

Katılımcılardan Suat Vecel de Nemrut Kalderası'nın milli park ilan edilmesini büyük sevinçle karşıladıklarını dile getirerek, bölgenin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasını istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te 11 doğasever Nemrut Kalderası'nda 30 km'lik çanak yürüyüşüne başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te 11 doğasever Nemrut Kalderası'nda 30 km'lik çanak yürüyüşüne başladı - Son Dakika
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