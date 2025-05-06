Bitlis'te 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bitlis'te tırda gizli bölmede 42 göçmen bulundu, 2 kişi tutuklandı.

06.05.2025 09:29
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Bitlis'te ahşap palet yüklü tırın dorsesindeki gizli bölmede 42 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce il merkezinde durdurulan ahşap palet yüklü tırın dorsesindeki gizli bölmede 42 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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