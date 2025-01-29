Bitlis'te 5 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bitlis'te hafif ticari aracın yedek lastiğine zulalanmış 5 kilo 114 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, il merkezinde bir hafif ticari aracı durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Gill" ile yapılan aramada, aracın yedek lastiğine zulalanmış 5 kilo 114 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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