Bitlis\'te 8 kg uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis'te çuvallara gizlenmiş 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan minibüste yapılan aramada, çuvallara gizlenmiş 12 parça halinde 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.