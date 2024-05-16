Bitlis'te beyin kanaması geçiren 9 yaşındaki çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Bitlis'te beyin kanaması geçiren 9 yaşındaki çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu

Bitlis\'te beyin kanaması geçiren 9 yaşındaki çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu

Bitlis'te yaşayan 9 yaşındaki Zeyneb Lina Bayraktutan, arkadaşlarıyla oynarken başına taş çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye götürülen Bayraktutan, yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Hasan Özdemir ve ekibi tarafından başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Bayraktutan'ın sağlık durumu iyi ve kısa sürede taburcu edilmesi planlanıyor.

16.05.2024 12:05
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Bitlis'te beyin kanaması geçiren 9 yaşındaki çocuk, başarılı geçen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kent merkezinde yaşayan 9 yaşındaki Zeyneb Lina Bayraktutan, arkadaşlarıyla oynadığı sırada başına taş çarpması sonucu yaralandı.

Ailesi tarafından sağlık merkezine götürülen Bayraktutan, müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen Bayraktutan, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Hasan Özdemir ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Bayraktutan, başarılı geçen operasyon sonucu sağlığına kavuştu.

Özdemir, gazetecilere, çocuğun arkadaşlarıyla oynadığı sırada başına taş çarpması sonucu yaralandığını söyledi.

Hastanelerinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Hasta bize getirildiğinde entübe edilmişti. Solunum cihazına bağlıydı. Yaptığımız tetkiklerde beyin kanaması geçirdiğini belirledik ve hızlıca ameliyata aldık. Başarılı geçen operasyonun ardından küçük hastamızı bir süre yoğun bakımda gözlem altında tuttuk. Kısa sürede toparlandı. Sağlık durumu iyi. Serviste tedavisi süren hastamızı kısa sürede taburcu etmeyi planlıyoruz."

Baba Kürşad Bayraktutan ise kızının talihsiz bir olay yaşadığını ifade ederek, "Başına taş değmesi sonucu yaralanan kızımı hızlıca sağlık merkezine götürdük. Yapılan müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Başarılı bir ameliyat yapıldı. Kızımın sağlık durumu iyi. Doktorlarımızdan Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

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