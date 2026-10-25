Bitlis'te çığ riskine karşı 1270 metrelik kar perdesinin ilk etabı aralıkta bitecek - Son Dakika
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Bitlis'te çığ riskine karşı 1270 metrelik kar perdesinin ilk etabı aralıkta bitecek

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Bitlis'in Gazibey ve 8 Ağustos mahallelerini çığ riskinden korumak amacıyla Dideban Tepesi'nde 1270 metre uzunluğunda kar perdesi yapılıyor, üst kısmına 5 sıra kar köprüsü inşa edilecek. Valilik ve AFAD koordinasyonundaki projenin ilk etabı aralık ayında tamamlanacak.

Bitlis'in Gazibey ve 8 Ağustos mahallelerini çığ tehlikesine karşı korumak amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Valilik ve AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, çığ riski bulunan Dideban Tepesi'nde 1270 metre uzunluğunda kar perdesi oluşturulacak ve bunun üst kısmına 5 sıra kar köprüsü inşa edilecek.

Ağustosta başlatılan ve ilk etabının aralık ayında tamamlanması planlanan çalışmayla, olası çığların yerleşim yerlerine ulaşmasının önlenmesi hedefleniyor.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Ahmet Karakaya, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karakaya, gazetecilere, Gazibey ve 8 Ağustos mahallelerini çığ tehlikesine karşı korumak amacıyla AFAD tarafından yürütülen projede çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Projenin ilk etabına bu yıl başladıklarını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Burada toplam 1270 metre boyunca bir kar perdesi oluşturulacak ve bunun üst kısmına da 5 sıra halinde, 35-45 metre uzunluğunda kar köprüleri inşa edilerek gelebilecek muhtemel çığlara karşı önlem alacağız. Böylece iki mahallemizdeki vatandaşlarımızın kış aylarında herhangi bir çığ riskiyle karşı karşıya kalmasını önlemeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da diğer aşamalarını sürdürmeye gayret edeceğiz. Bu proje, yoğun bir takip sonucunda konunun anlatılmasıyla projelendirildi. Yüksek maliyetli bir proje ancak Allah devlete, millete zeval vermesin. Çığı önleyecek proje AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlandı. İhalesini 5 Ağustos'ta Valiliğimiz ve İl AFAD Müdürlüğümüzce gerçekleştirdik. İlk etabının aralık ayı içinde bitirilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor."

Karakaya'ya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Şirin Kurtulgu, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu da eşlik etti.

Kaynak: AA
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