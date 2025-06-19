Bitlis\'te Dere Temizliği Yapıldı

Bitlis Belediyesi ekipleri, il merkezinden geçen derede temizlik çalışması yürüttü.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yaptığı açıklamada, çevre temizliğinin tüm vatandaşların ortak görevi olduğunu söyledi.

Derenin temizliği için çalışmanın devam ettiğini belirten Tanğlay, şunları kaydetti:

"Doğamız atalarımızdan miras, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli hazinedir. Dere ve çevresini temiz tutmak sadece belediyenin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Lütfen atıklarınızı dereye veya sokaklara atmayalım. Unutmayalım ki temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek demektir."