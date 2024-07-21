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Bitlis'te devrilen kamyonun altında kalan kişi yaralandı.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sarıkonak köyünde odun yüklenen kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Muammer Köprü devrilen aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralı olarak çıkardığı kişiyi Bitlis Devlet Hastanesine kaldırdı.