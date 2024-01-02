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Bitlis'te Diş Tedavi ve Protez Merkezi'nden geniş hizmet yelpazesi - Son Dakika
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Bitlis'te Diş Tedavi ve Protez Merkezi'nden geniş hizmet yelpazesi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Diş Tedavi ve Protez Merkezi, Ahlat, Adilcevaz, Tatvan, Güroymak ve Hizan'dan gelen hastalara diş çekimi, protez, diş taşı temizliği, dolgu ve kanal tedavisi gibi birçok hizmet sunuyor. Merkezde 11 diş hekimi ile ağız ve diş sağlığı hizmeti verilirken, hafta sonları da acil serviste bir hekim gün boyu hizmet veriyor. Böylece Tatvan ve çevre ilçelerden gelen hastaların dışarıya sevk edilmesi önleniyor.

Bitlis\'te Diş Tedavi ve Protez Merkezi\'nden geniş hizmet yelpazesi
02.01.2024 - 20:19,
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Diş Tedavi ve Protez Merkezi'nde, Ahlat, Adilcevaz, Tatvan, Güroymak ve Hizan'dan gelen hastalara diş çekimi, protez, diş taşı temizliği, dolgu ve kanal tedavisi hizmeti veriliyor.

Diş Tabibi Ömer Kaş, yaptığı açıklamada, Esentepe Mahallesi'nde Tatvan Devlet Hastanesi ek hizmet binasında 11 diş hekimi ile ağız ve diş sağlığı hizmeti verdiklerini söyledi.

Mesai sonrasında da saat 20.00'ye kadar merkezde çalışmaların devam ettiğini anlatan Kaş, "Hafta sonları da bir hekim acil serviste gün boyu sağlık hizmeti veriyor. Tatvan'ın yanı sıra çevre ilçelerden çok sayıda hasta geliyor. Özellikle Hizan, Ahlat, Adilcevaz ve Güroymak ilçelerinden çok sayıda hasta kabulümüz oluyor. Ağız ve diş sağlığı konusunda hizmetlerin tümünü burada verebiliyoruz. Mümkün olduğunca dışarıya sevk yapmamaya çalışıyoruz." dedi.???????

Kaynak: AA
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