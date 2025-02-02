Bitlis\'te Durdurulan Otomobilde 3 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

BİTLİS'te polis tarafından durdurulan otomobilde yakıt deposuna gizlenmiş 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Tatvan ilçesi girişinde durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 5 pet şişe dolusu 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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