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Bitlis'te durdurulan tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te durdurulan tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi için çalışma yaptı. Bu çalışmalar kapsamında, Bitlis il merkezinde durdurulan bir tırın dorsesinin altında gizlenmiş 2 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı ve düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından sınır dışı edilecek.

Bitlis\'te durdurulan tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı
05.01.2024 - 10:57,
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Bitlis'te durdurulan tırın dorsesinin altına gizlenmiş 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, il merkezinde durdurulan tırın dorsesinin altına gizlenmiş 2 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

Kaynak: AA
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