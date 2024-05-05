Bitlis\'te düzenlenen topaç yarışması renkli görüntülere sahne oldu

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Bitlis'te, Değirmenaltı İlkokulu tarafından düzenlenen "1. Geleneksel Topaç Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu.

Merkeze bağlı Değirmenaltı köyündeki okulda idarecilerin ve öğretmenlerin düzenlediği yarışmaya katılan öğrenciler, pet şişe kapağı, çivi, ip, bant, plastik boru, ağaç parçaları ve yapıştırıcı kullanarak yaptıkları topaçları en iyi şekilde çevirmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Okul müdürü Fikri Bakır, geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bakır, "Öğrencilerimizin emek harcayarak kendi topaçlarını yapmaları da çok önemli. Etkinlikte öğrenciler çok keyif aldı. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Destek veren öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.