Bitlis\'te Eğitime Kar Engeli

BİTLİS'te yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 27 Şubat Cuma günü ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Cuma günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Öğrenci ve vatandaşların can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak, 27 Şubat 2026 Cuma günü Bitlis il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bu kapsamda; tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim yapılmayacak. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0–6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, malul, hamile ve engelli çalışanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacak."