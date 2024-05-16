Bitlis\'te Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında 20 engelli askerlik yaptı

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Bitlis'te, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında 1 günlüğüne asker olan 20 engelli, kamuflaj giyip yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığında askerlik yapamayan engelli bireyler için "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, silah altına alınmaları mümkün olmayan özel bireylerin, bu hak ve ödevlerini bir gün de olsa Jandarma Genel Komutanlığı çatısı altında yerine getirmelerini sağlamak istediklerini söyledi.

Yaşama sımsıkı sarılan kahraman Mehmetçiklerin, içlerindeki umudu hiçbir zaman kaybetmeyerek ve hayata tutunma adına gösterdikleri azim ve özveriyle herkese örnek olduklarını belirten Subaşı, şunları kaydetti:

"Askerlik, her Türk gencinin yapmayı arzu ettiği bir görevdir. Sizlere çok yakışan bu üniforma içinde kutsal askerlik yemini ederek tam bir asker oldunuz. Bugün sizlerle kısa da olsa kutsal askerlik görevinizi yapmanın gurur ve onurunu yaşamaktan, şanlı Türk ordusunun şerefli birer neferi olarak sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz."

Ailelerin de bugün kutsal askerlik hizmetini yerine getiren evlatlarının gözlerindeki pırıltıyı büyük bir memnuniyetle gözlemleyerek bunun haklı gururunu yaşadığını belirten Subaşı, şöyle devam etti:

"Bu gençlerimizin, kendilerine vatan savunmasında bir görev düştüğünde imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde diğer silah arkadaşlarından geri kalmayarak verilecek her türlü görevi en iyi şekilde yerine getireceklerine olan güvenimiz tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikal eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayattaki gazilerimize uzun ömürler temenni ederim. Andınızın size, ailenize, Jandarma Teşkilatına, yüce Türk milletine ve devletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."

Temsili askerlerden Sevban Türel'in konuşma yapması, Yakup Bilişim'in de şiir okumasının ardından Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve protokol üyeleri, yemin eden 20 askere terhis belgelerini verdi.

Geçit töreni, silah ve teçhizatların sergilendiği stantların gezilmesiyle son bulan programa, Vali Karaömeroğlu'nun eşi Filiz Karaömeroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri, jandarma personeli ve aileler katıldı.