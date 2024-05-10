Bitlis\'te Halk Eğitimi Merkezi\'nde Kadınlar Meslek Öğreniyor

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Bitlis'te Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, çocuklarına daha iyi bir gelecek sunabilmek için meslek öğreniyor.

Aldıkları eğitimle kursiyerlikten usta öğreticiliğe yükselen kadınlar, verdikleri eğitimle başka kadınların da meslek sahibi olmasını sağlıyor.

Üç çocuk annesi Mihriban Koçyiğit, çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak adına kuaförlük mesleğini öğrenmeye çalıştığını söyledi.

Mesleği öğrendikten sonra iş yeri açmayı planladığını anlatan Koçyiğit, "İki oğlum ve bir kızım var. Annelik çok güzel duygu fakat çocuklarımızı zorluklarla yetiştiriyoruz. Çocuğum gezsin, görsün, istediği gibi yaşasın diye uğraşıyorum. Özellikle kızım kendi ayakları üzerinde durabilsin diye çaba gösteriyorum." dedi.

Usta Öğretici Yağmur Avkan ise Halk Eğitimi Merkezinde açılan makine ve el sanatları teknolojisi kursuna katılarak kendini geliştirdiğini belirtti.

Şimde usta öğretici olarak yeni kursiyerler yetiştirdiğini dile getiren Avkan, "Ekonomik özgürlüğümü kazanmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamak için buradayım. İşimi severek yapıyorum. Çocuklarıma iyi örnek olabilmek için işime devam edeceğim. Çocuklarım, beni gördükleri zaman kendi ekonomik özgürlüklerini nasıl kazanabilecekleri konusunda fikir sahibi olabilecekler. Çocuklarım için buradayım ve burada kalmaya devam edeceğim." diye konuştu.