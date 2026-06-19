Bitlis'te Hayvan Bakımevi Açıldı - Son Dakika
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Bitlis'te Hayvan Bakımevi Açıldı

19.06.2026 13:48
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Bitlis'te 2 bin sahipsiz köpeğe ev sahipliği yapan bakımevi, kısırlaştırma ve aşılamalar yapıyor.

Bitlis'teki "Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı" yaklaşık 2 bin sahipsiz köpeğe ev sahipliği yapıyor.

İl merkezi ve ilçelerden getirilen yaralı ve hasta hayvanların bakım ve tedavilerinin yapıldığı bakımevinde, 800 köpek kısırlaştırıldı, merkezdeki bütün hayvanların parazit ve kuduz aşıları yapıldı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nı inceleyerek İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile çalışanlardan bilgi aldı.

Barınağın İçişleri Bakanlığının talimatıyla kurulduğunu belirten Karakaya, "İlimizde hayvan barınağı ve doğal yaşam alanları oluşturulması çerçevesinde çalışmalarımızı tamamladık. Barınak ve doğal yaşam alanımızda yaklaşık 2 bin sahipsiz köpek bulunuyor. Hayvanların gerekli beslenme ve bakımlarını yapıyoruz. 800'e yakın köpeğin kısırlaştırılması tamamlandı. Bütün köpeklerin parazit ve kuduz aşıları yapıldı." diye konuştu.

Sahipsiz köpeklerin sokaklarda, mahallelerde, köylerde vatandaşlara ve çocuklara saldırma potansiyelinin bulunduğunu ifade eden Karakaya, Valiliğin koordinesinde, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin sahipsiz köpekleri toplamaya devam ettiğini bildirdi.

Bu konuda İl Özel İdaresi olarak çok ciddi mesafe kat ettiklerini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Ameliyatların yapılabildiği doğal yaşam alanı ve hayvan bakımevi oluşturduk. Çocuklarımızın huzurla oynayabilmesi, vatandaşlarımızın işine, gücüne, camiye rahat gidip gelebilmesi için sahipsiz köpeklerin toplanması gerekiyordu. Bunu büyük oranda gerçekleştirdik. Bu kolay bir iş değil. Köpeklerin zarar verilmeden toplanması, gerekiyorsa tedavilerinin yapılması ve bakıma alınması için arkadaşlarımız yoğun çalışıyor. Sokaklarda başıboş hayvan gezmemesini, çocuklarımıza, yaşlılara ve vatandaşlarımıza zarar vermemelerini, mahalle ve sokaklarımızın huzur ve esenlik içinde olmasını istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te Hayvan Bakımevi Açıldı - Son Dakika

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