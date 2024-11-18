Bitlis'te İlk Prostat Kanseri Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bitlis'te İlk Prostat Kanseri Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Bitlis\'te İlk Prostat Kanseri Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

70 yaşındaki İhsan Akbağ, Bitlis Devlet Hastanesi'nde prostat kanseri ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

18.11.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Devlet Hastanesi'nde 70 yaşındaki İhsan Akbağ, yapılan prostat kanseri ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Bitlis Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Çağdaş Bildirici, gazetecilere, kentte ilk defa böyle bir ameliyatın gerçekleştirildiğini söyledi.

Prostat kanserinin erkeklerde en çok görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirten Bildirici, şöyle konuştu:

"Belli bir evreden sonra cerrahi müdahale ya da radyoterapi gibi tedavi seçeneklerimiz var. Biz de hastamızla konuşup cerrahi müdahale ile tedavi kararı aldık. Tatvan Devlet Hastanesindeki hocamızla bu ameliyatı gerçekleştirdik. Bu tür cerrahi müdahaleler genellikle 3. basamak hastanelerde yapılır. Tüm birimlerden ekibimizle müdahaleyi tamamladık ve hastamızı sağlığına kavuşturduk. Önümüzdeki günlerde taburcu edeceğiz. Şu anda her şey yolunda ilerliyor. Bir sıkıntı yaşanmadı."

Akbağ ise hastaneye geldiğinde doktorlar tarafından hastalığıyla ilgili bilgi verdiğini anlatarak, "Burada ameliyat kararı aldık. Kendilerine teşekkür ederim. Benim kurtarıcım oldular. Bu tür sıkıntısı olanların hemen hastaneye müracaat etmeleri gerekiyor. Sağlığıma kavuştum. Kendilerine ve ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Prostat Kanseri, Prostat Kanseri, Yerel Haberler, Ameliyat, Hastane, bitlis, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te İlk Prostat Kanseri Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:02 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti’den istifa etti Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:30 İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada!
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
22:02 Ankara’da Kavga Olayına Erişim Yasağı Ankara'da Kavga Olayına Erişim Yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 15:50:25. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te İlk Prostat Kanseri Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.