Kentte nisan ayında etkili olan kar yağışı, bölgedeki besicileri zor durumda bıraktı. Merkeze bağlı Yanlızçamlar köyündeki besiciler, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle hayvanlarını meraya çıkaramadı. Hayvancılıkla uğraşan köylüler, stokladıkları yemlerin tükenme noktasına geldiğini söyledi. Geçen yıl sonbahar mevsiminde alıp stok yaptıkları yemin birkaç gün sonra biteceğini belirten yetiştiriciler, havaların bir an önce ısınmasını ve meraların açılmasını umut ettiklerini ifade etti.
Bitlis'te Kar, Besicileri Zorladı
