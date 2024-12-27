Bitlis\'te Kar Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

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Bitlis'in Mutki ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 30 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Bitlis merkez ve ilçelerinde dün geceden bu yana aralıklarla yağan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kavakbaşı beldesi kara yolunun 10. kilometresinde, kar ve tipi nedeniyle kayan iki araçtaki 30 kişi mahsur kaldı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine, bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

Bölgede 2 saat süren çalışma sonucu mahsur kalanlara ulaşan ekipler, araçları bulunduğu yerden çıkararak yola devam etmelerini sağladı.