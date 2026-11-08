Bitlis'te kar nedeniyle mahsur kalan vatandaş UMKE ve 112 ekiplerince kurtarıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bitlis'te Nemrut Krater Gölü yolunda kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşı, bölgeye ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin kurtardığını bildirdi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından, "Yönümüz sizedir. Yolumuz daima size çıkar" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bitlis Nemrut Krater Gölü yolunda karla kaplanan yolda mahsur kalan ve ayağındaki eski kırık sebebiyle yürüyemeyen vatandaşımız, 4x4 Pajero ambulansımızla bölgeye ulaşan UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, zorlu arazi koşullarında gece gündüz demeden görev yapan kahraman ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Memişoğlu, paylaşımında, yolda mahsur kalan vatandaşın kurtarılmasına ilişkin görüntülere de yer verdi.