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Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Bitlis'in merkeze bağlı Aşağıbalcılar köyü yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Aynı aileden olan 4'ü çocuk toplam 10 kişi, yolun kapanması sonucu mahsur kalmıştı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, yolu açarak mahsur kalanları kurtardı ve köye ulaşmalarını sağladı. Mahsur kalanlar, yardım ekiplerine teşekkür etti. Ayrıca Tatvan ilçesinde de aracıyla mahsur kalan bir kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bitlis\'te yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
06.01.2024 - 09:21,
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Bitlis'te merkeze bağlı Aşağıbalcılar köyü yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

Kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamaların yaşanmasına neden oldu.

Merkeze bağlı Aşağıbalcılar köyüne gitmeye çalışan aynı aileden 4'ü çocuk 10 kişi, yolun kapanması nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak mahsur kalanları kurtardı ve köye ulaşmalarını sağladı.

İl Özel İdaresi Şantiye Şefi Nail Aşit, AA muhabirine, ihbar üzerine mahsur kalan aileye ulaştıklarını söyledi.

Bir ailenin yolda mahsur kaldığını belirten Aşit, "Arkadaşlarımızı alarak olay yerine intikal ettik. Vardığımızda bir araçta aynı aileden 4'ü çocuk 10 kişi bulunuyordu. Arkadaşlarımızın gayretiyle vatandaşlarımızı kurtarıp evlerine teslim ettik. Kazasız belasız geri dönüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

Mahsur kalanlardan Asya Deniz, "Aşağıbalcılar köyüne gitmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 5 saattir yoldayız. 1 saat önce Özel İdare'yi aradık. Sağ olsunlar gelip yetiştiler. Çok teşekkür ederiz." dedi.

Ayşe Deniz de "Aşağıbalcılar köyünde oturuyoruz. Allah Özel İdare ekiplerinden razı olsun gelip imdadımıza yetiştiler. Teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Tatvan ilçesinde de Radar mevkisinde aracıyla mahsur kalan 20 yaşındaki Muhammed Erem, yetkililerden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri, Erem'i kurtardı.

Kaynak: AA
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