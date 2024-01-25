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Bitlis'te kar yağışı: 266 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Bitlis'te kar yağışı: 266 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, il genelinde 266 köy yolu ulaşıma kapandı. Bitlis İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar ise kar yağışının durmasının ardından kendi önlerini temizliyor.

Bitlis\'te kar yağışı: 266 köy yolu ulaşıma kapandı
25.01.2024 - 00:38,  Güncelleme: 00:39
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Bitlis'te kar yağışı: 266 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, il genelinde 266 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve Türkiye'de en fazla kar yağışı alan illerinin başından gelen Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Köylerde Bitlis İl Özel İdaresi, şehir merkezinde ise karayolları ve belediye ekipleri kapanan yolları açmak için yoğun çaba harcıyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışması başlattıklarını belirtti. Kurtkan, başlayan kar yağışı nedeniyle kapanan 266 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kar yağışının durmasının ardından ellerine kürekleri alan vatandaşlar ise araç ve iş yerlerinin önünü temizledi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bitlis'te kar yağışı: 266 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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