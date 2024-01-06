 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 60 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 60 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bitlis'te 2 gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapanan yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı merkezde 30, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Kar nedeniyle 60 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının etkisini azaltmasıyla birlikte özellikle gece saatlerinde don ve buzlanmaya karşı uyarıda bulundu.

06.01.2024 - 15:35,
Abone Ol

BİTLİS'te 2 gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapanan yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı merkezde 30, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Kar nedeniyle 60 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı sonrasında 60 köy yolunun ulaşıma kapandığını, 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının etkisini azaltmasıyla birlikte özellikle gece saatlerinde don ve buzlanmaya karşı uyarıda bulundu. (DHA)

Bitlis\'te Kar Yağışı Nedeniyle 60 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ulaşım, Doğal Afet, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 60 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika


16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:29
İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02
Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49
Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37
Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı

Son Dakika
16:05 Ayla Algan'ın Son Yolculuğunda Halit Ergenç Gözyaşlarına Hakim Olamadı
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:29 İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49 Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı
14:35 Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır
14:16 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 16:21:28. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 60 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement