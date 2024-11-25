Bitlis\'te Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi

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Bitlis'te etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Trafikte de zaman zaman aksamalara neden oldu. Yola hazırlıksız çıkıp araçları kayan veya ilerlemekte güçlük çeken sürücülere bölgede görev yapan trafik ekipleri araçları iterek yardımcı olmaya çalıştı. Zaman zaman kayan araçlar nedeniyle kazalar da yaşandı.

BİTLİS - DHA