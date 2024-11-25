Bitlis'te etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Trafikte de zaman zaman aksamalara neden oldu. Yola hazırlıksız çıkıp araçları kayan veya ilerlemekte güçlük çeken sürücülere bölgede görev yapan trafik ekipleri araçları iterek yardımcı olmaya çalıştı. Zaman zaman kayan araçlar nedeniyle kazalar da yaşandı.
BİTLİS - DHA
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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