Bitlis'te Kayak ve Spor Yatırımları Görüşüldü - Son Dakika
Bitlis'te Kayak ve Spor Yatırımları Görüşüldü

12.04.2026 22:28
Vali Karakaya, kayak tesisinde gençler ve kış turizmi için yapılan yatırımları değerlendirdi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kente gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin ile bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki kayak tesisinde yapılan görüşmede, Bitlis'in spor altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile planlanan yatırımlar ele alındı.

Görüşmede, kentin kış turizmi ve kayak sporunun geliştirilmesine ilişkin projeler de değerlendirildi.

Bitlis'in doğal yapısı ve iklim avantajıyla kayak sporu açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Karakaya, yapılacak yatırımlarla ilin kış turizminde daha güçlü ve cazip bir merkez haline geleceğini ifade etti.

Karakaya, gençlerin spora yönlendirilmesi ve kayak sporunun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin ise Bitlis'in doğru planlama ve yatırımlarla kısa sürede önemli bir kış turizmi merkezi olabileceğini belirterek federasyon olarak her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ve sporcular da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Bitlis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Kayak ve Spor Yatırımları Görüşüldü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bitlis'te Kayak ve Spor Yatırımları Görüşüldü - Son Dakika
Advertisement
