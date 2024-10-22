Bitlis\'te Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

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BİTLİS'te kaldırımda yürüyen Maşallah Yalçın'a (50) çarpan otomobil, duvarı aşarak boş araziye düştü. Yalçın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Beş Minare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı'nda meydana geldi. Tatvan ilçesinden Bitlis istikametine doğru giden Ahmet Çiyar (35) yönetimindeki 13 AAR 408 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Maşallah Yalçın'a çarptı. Otomobil daha sonra yol kenarındaki yaklaşık 2 metrelik duvarı aşarak boş araziye düştü. Yoldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Çiyar, AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. 2 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Bitlis ve Tatvan Devlet hastanelerine sevk edildi. Yalçın kurtarılamazken, sürücü Çiyar'ın tedavisi sürüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.