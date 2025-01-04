Bitlis'te Kışın Zorluğu Hizmette Değişmiyor - Son Dakika
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Bitlis'te Kışın Zorluğu Hizmette Değişmiyor

Bitlis'te ASDEP ekipleri, soğuk havaya rağmen 4 bin 653 kişiyi ziyaret ederek destek sunuyor.

04.01.2025 12:51
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Bitlis'te Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kar ve soğuk havaya rağmen en ücra yerleşim birimlerine giderek evde bakım hizmeti alan 4 bin 653 kişiyi düzenli ziyaret edip devlet desteğinden faydalananlara destek oluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında oluşturulan ekip, yardımlar hakkında bilgilendirdikleri ihtiyaç sahiplerini yerinde tespit ederek ailelere psikososyal destek sunuyor.

Aralarında sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog ve rehberlerin bulunduğu "kırmızı yelekliler", kar yağışı ve soğuk havaya rağmen en uzak köye kadar giderek evde bakım hizmetinden yararlanan kişilerin kontrollerini yapıyor.

Aynı zamanda ihtiyaç duyulan ailelere psikososyal destek sunan ekipler, yerinde tespit ettikleri sorunları da ilgili kurumlara ileterek çözülmesini sağlıyor.

Son olarak merkeze bağlı Küllüce köyüne giden ASDEP ekibi, bir araya geldikleri vatandaşların taleplerini dinledi, yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi.

Ekibe eşlik eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan ve Müdür Yardımcısı Veysi Erem, evde bakım hizmeti alan ve kardeşinin evinde yaşayan 61 yaşındaki zihinsel engelliyi ziyaret etti, çocuklarla ilgilendi.

Ailenin taleplerini dinleyen Akdoğan, AA muhabirine, Bitlis'te evde bakım hizmeti sundukları 4 bin 653 kişiyi düzenli ziyaret edip ihtiyaçlarını dinlediklerini söyledi.

İklim şartları ne olursa olsun her koşulda vatandaşların yanında olduklarını hissettirmeye çalıştıklarını anlatan Akdoğan, "Ziyaretlerimizde engellilerimizin yaşadığı ortamı ve koşulları gözlemliyoruz, sosyal hayata erişim konusunda sıkıntı yaşıyorlarsa ve talepleri Bakanlığımızın hizmeti kapsamında ise çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Paydaş kurumların hizmetleri kapsamında ise danışma ve yönlendirme faaliyetinde bulunuyoruz. Bununla kalmayıp talebin takibini yapıyoruz." diye konuştu.

"Vatandaşların memnuniyetini hiçbir şeye değişmeyiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının devletin şefkat eli olduğunu vurgulayan Akdoğan, şunları kaydetti:

"Kar ve kışa rağmen vatandaşların yanında oluyoruz. Onların güler yüzünü gördüğümüzde, devletin şefkat elini oraya uzattığımızda, sohbet ettiğimizde mutlu oluyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini hiçbir şeye değişmeyiz. Bugün de karlı yolları aşarak Bitlis merkezimize bağlı Küllüce köyünü ziyaret ettik. Engelli evde bakım hizmeti sunduğumuz ablamızı hanesinde ziyaret ettik. Bakım hizmeti sunan gelinle sohbet ettik. Bakım koşullarında sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarına dair bilgi aldık."

ASDEP kapsamında 7 gün 24 saat sahada tüm vatandaşlara dokunmaya çalıştıklarını anlatan Akdoğan, "Dokunmadığımız yer bizim değildir" şiarıyla hareket ettiklerini kaydetti.

Akdoğan, hizmet alan her vatandaşı ziyaret ederek taleplerini çözüme kavuşturduklarını dile getirerek, "İklim şartları çok zorlasa da kara batsak da devletin şefkat elinin temsilcileri olarak, hizmet sunduğumuz kitlelerin yanında olduğumuzda ve onların sıcak hanelerine kavuştuğumuzda çektiğimiz zahmet gözümüze gelmiyor. Rabb'im devletimize zeval vermesin. Bu tarz kıymetli hizmet enstrümanları olduğu sürece biz de kar kış demeden zorlu koşulların hepsini aşarak insanlara ulaşıp yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te Kışın Zorluğu Hizmette Değişmiyor - Son Dakika

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