Bitlis\'te Kur\'an-ı Kerim Okuma Yarışması

Bitlis'te "Genç Nidalar Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açılmaya göre, yarışmaya katılan liseli öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için çaba gösterdi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Şube Müdürü Salim Ekin, jüri üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.