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Bitlis'te 46 ton kömür çalan 4 şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Bitlis'te 46 ton kömür çalan 4 şüpheli cezaevine gönderildi

Bitlis'te Milli Eğitim Bakanlığına ait 46 ton 200 kilogram kömürü çalarak sattıkları belirlenen 4 şüpheli cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kömür hırsızlığıyla ilgili çalışma yaparken 51 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 50 şüpheli yakalanırken, 4 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce cezaevine gönderildi.

Bitlis\'te 46 ton kömür çalan 4 şüpheli cezaevine gönderildi
06.01.2024 - 12:11,
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Bitlis'te, Milli Eğitim Bakanlığına ait 46 ton 200 kilogram kömürü çalarak sattıkları belirlenen 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Milli Eğitim Bakanlığına ait kömürleri çalanlara yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Şırnak'ta belirlenen 51 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar sonucunda, üzerinde 'para ile satılamaz' ibaresi bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilen kömürleri çalarak satan 7 kişiye ve kömürleri satın aldığı tespit edilen 43 kişiye yönelik ilimiz Tatvan ilçesi ve Şırnak ilinde eş zamanlı olarak 51 adrese yapılan operasyonda 50 şüpheli yakalanmıştır. Tahsis edilen kömürleri çalarak satan 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları adli mercilerce cezaevine gönderilmiş, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

Açıklamada, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, Milli Eğitim Bakanlığına ait olan ve üzerinde "para ile satılamaz" ibaresi bulunan 46 ton 200 kilogram kömürün ele geçirildiği aktarıldı.

Operasyonda yakalanan diğer 43 şüphelinin ise Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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