Bitlis'te Nadir Gezegen Hizalanması - Son Dakika
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Bitlis'te Nadir Gezegen Hizalanması

Bitlis\'te Nadir Gezegen Hizalanması
19.06.2026 11:44
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Bitlis'te Ay, Venüs ve Jüpiter'in hizalanması halkın ilgisini çekti, gökyüzü gözlemleri yapıldı.

BİTLİS'te akşam saatlerinde, gökyüzünde nadir gezegen hizalanması meydana geldi. Hilal evresindeki Ay ile Venüs ve Jüpiter'in aynı doğrultuda görünmesi dikkat çekti.

Bitlis'te, dün gün batımının ardından açık hava koşullarının da etkisiyle gökyüzünde belirgin halde görülen Ay, Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu hizalanma, kent genelinde dikkat çekti. Nadir gözlemlenen astronomik olayı izlemek isteyenler, cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

Bitlis'in yüksek rakımı ve düşük ışık kirliliğinin gökyüzü gözlemleri açısından önemli avantaj sağladığını belirten doğa gözlemcisi ve Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Önen, kentin astronomi meraklıları için önemli gözlem noktalarından biri olduğunu söyledi.

Akşam karanlığının çökmesiyle daha net görülebilen hizalanma, özellikle şehir merkezi ile yüksek kesimlerdeki halkın ilgisini çekti. Sanal medyada da ilgi gören gök olayı, güzel manzaralar sundu. Uzmanlar, Ay, Venüs ve Jüpiter'in aynı doğrultuda görünmesinin belirli dönemlerde gerçekleşen doğal bir astronomik olay olduğunu belirtirken, Bitlis'in coğrafi ve doğal koşullarının bu tür gök olaylarının gözlemlenmesinde önemli avantaj sağladığına dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Jüpiter, Bitlis, Güncel, Venüs, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Nadir Gezegen Hizalanması - Son Dakika

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