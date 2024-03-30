Saadet Partisi'nin Gölbaşı Belde Belediye Başkan adayı AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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Saadet Partisi'nin Gölbaşı Belde Belediye Başkan adayı AK Parti'ye katıldı

Saadet Partisi\'nin Gölbaşı Belde Belediye Başkan adayı AK Parti\'ye katıldı

Bitlis'in Gölbaşı Belde Belediye Başkan adayı olan Şahin Baysan, Saadet Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, rozet takma töreninde AK Parti'nin cazibe merkezi olduğunu belirtti. Aynı zamanda CHP'nin Bitlis Belediye Başkan adayı da partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Tören basına kapalı olarak gerçekleşti ve AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da törende hazır bulundu.

30.03.2024 18:19  Güncelleme: 18:21
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Bitlis'te, Saadet Partisi'nin Gölbaşı Belde Belediye Başkan adayı Şahin Baysan, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen rozet takma töreninde konuşan İl Başkanı Kadir Köstekçi, AK Parti'nin bir cazibe merkezi olma özelliğini koruduğunu söyledi.

CHP'nin Bitlis Belediye Başkan adayının da partisinden istifa ederek partilerine katıldığını anımsatan Köstekçi, "Bugün de Gölbaşı beldemizde Saadet Partisi'nin adayı istifa edip saflarımıza katıldı. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Köstekçi'nin, Baysan ile yakınlarına AK Parti rozeti takmasının ardından tören basına kapalı devam etti.

Törene, AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula, İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Daldagül ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi'nin Gölbaşı Belde Belediye Başkan adayı AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saadet Partisi'nin Gölbaşı Belde Belediye Başkan adayı AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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