Bitlis'te Seçim Sonucu Protestosu: 14 Gözaltı, 5 Polis Yaralandı - Son Dakika
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Bitlis'te Seçim Sonucu Protestosu: 14 Gözaltı, 5 Polis Yaralandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde DEM Parti ile Yeniden Refah Partisi üyelerinin seçim sonucunu protesto etmek amacıyla düzenledikleri eylemde, polisin müdahalesi sonucu 14 kişi gözaltına alınırken, 5 polis hafif yaralandı.

07.04.2024 09:11  Güncelleme: 09:38
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AHMET ÜN

Bitlis'in Güroymak ilçesinde DEM Parti ile Yeniden Refah Partisi üyelerinin seçim sonucunu protesto etmek amacıyla düzenledikleri eylemde, polisin müdahalesi sonucu 14 kişi gözaltına alınırken, 5 polis hafif yaralandı.

Bitlis Valiliği'nden konuyi ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonuçlarını protesto etmek amacıyla; 06.04.2024 günü ilimiz Güroymak ilçesinde DEM Partili şahıslar toplanarak basın açıklaması yapmış, sonrasına Yeniden Refah Partisi üyeleri ve taraftarları İlçe SKM önünde toplanmış, Muş karayolunu çöp konteynırları ile kapatarak ve konteynırları ateşe vererek öncelikle kaymakamlık ve belediye binasına doğru yürüyüşe geçmiş, belediye binasının camlarını kırmış, görevli polislere taş, sopa ve çeşitli cisimlerle saldırmışlardır. Tüm uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine gruba usule uygun olarak müdahale edilmiş, yol trafiğe açılmış, kamu kalına zarar vermek, görevli memura mukavemet, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve 2911 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 14 şahıs gözaltına alınmış, Güroymak İlçe Emniyet Müdürümüz dahil 5 beş personelimiz hafif yaralanmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te Seçim Sonucu Protestosu: 14 Gözaltı, 5 Polis Yaralandı - Son Dakika

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