Bitlis kırsalında düzenlenen operasyonda sığınakta ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsalda operasyon başlatıldı.
"Şehit Güvenlik Korucusu Haburi Şimşek" adlı operasyonda tespit edilen sığınakta, çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te sığınakta ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?