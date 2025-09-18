Bitlis'te Sokak Hayvanları İçin Bakımevi Kuruldu - Son Dakika
Bitlis'te Sokak Hayvanları İçin Bakımevi Kuruldu

Bitlis\'te Sokak Hayvanları İçin Bakımevi Kuruldu
18.09.2025 13:24
Bitlis'te 59 dönüm alanda sokak hayvanları için geçici bakımevi ve doğal yaşam alanı oluşturuldu.

Bitlis'te 59 dönüm alanda sahipsiz sokak hayvanları için Geçici Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı oluşturuldu.

İdari bina, mama üretim ünitesi, ameliyathane, karantina bölgeleri, kulübeler, doğal yaşam alanları ve çeşitli ünitelerin yer aldığı bakımevi, sahipsiz sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.

Bitlis merkez ve ilçelerden getirilen yaralı ve hasta hayvanların bakım ve tedavileri ile rehabilitasyonuna başlanılan merkezde, yemek atıkları mamaya dönüştürülüyor.

Bakımevini inceleyen Vali Ahmet Karakaya, gazetecilere, İçişleri Bakanlığının bazen vatandaşlara zor anlar yaşatabilen sahipsiz hayvanlarla ilgili ülke genelinde çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bu kapsamda Bitlis'te hayvan barınağı ve doğal yaşam alanını tamamlayarak hizmete sunduklarını belirten Karakaya, "İl Özel İdaremiz tarafından gerekli işlemleri yapıldı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, vali yardımcılarımızla Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisini aldığımız bu alanı doğal yaşam ve hayvan bakımevi olarak hizmete sunduk. 59 dönüm olan bakımevinin en önemli kısmını doğal yaşam alanı oluşturuyor. Diğer kısımlarda idari bina ve karantina bölgeleri yer alıyor." dedi.

Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasıyla ilgili bütün ilçelerde ekipler oluşturduklarını ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Hayvanlar karantina merkezinde hastalıklarının olup olmadığına dair inceleniyor. Veterinerlerimiz hasta hayvanların tedavilerini ve kısırlaştırma işlemlerini yapıyor. 20-25 civarında işletme ve yurtlarla anlaşma yaptık. Onlardan atık yemekleri toplayan bir ekibimiz var. Buraya getirilen yemek atıklarını mama makinesi ünitesinde köpek mamasına dönüştürüyoruz. Bu mamalar buradaki köpeklere veriliyor. Köpeklerin esenliğini düşünmek zorundayız. Bunlar da can, bize emanettir ama şehirlerimizin güvenliği, huzuru ve esenliği için bu sokak hayvanlarının güvenli alanlarda tutulması gerekiyor.

Barınakların uygun şekilde işletilmesi için belediyelerimizi bilgilendirerek talimatları veriyoruz. İl Özel İdaremiz ve belediyelerimiz marifetiyle ilimizde 2 binin üzerinde olacağını tahmin ettiğimiz sokak köpeklerinin burada ve belediye barınaklarında barınması için çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Belediye barınaklarının kapasitesi düşük. Kapasiteyi artırmaları için gerekli yazışmaları yaptık."

Şu ana kadar 1200'e yakın köpeğin toplatıldığını dile getiren Karakaya, "Buranın sokak hayvanlarımızın uygun şekilde barınacağı, insanlarımızın ve çocuklarımızın da korkusuz şekilde sokaklarda dolaşabileceği bir ortam oluşmasına önemli katkısı olacaktır." diye konuştu.

İncelemelerde Karakaya'ya, Vali Yardımcıları Alay Yazıcı ve Göksel Yüksel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Orman İşletme İl Müdürü Mehmet Fatih Karataş ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Müdürü Suat Coşar ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Fuat Balık eşlik etti.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Güncel, bitlis, Sağlık, Çevre, Yaşam

Son Dakika Güncel Bitlis'te Sokak Hayvanları İçin Bakımevi Kuruldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Bitlis'te Sokak Hayvanları İçin Bakımevi Kuruldu - Son Dakika
