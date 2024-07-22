Bitlis'te Tekerlekli Kayak Takımı Asfaltta Antrenman Yapıyor - Son Dakika
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Bitlis'te Tekerlekli Kayak Takımı Asfaltta Antrenman Yapıyor

Bitlis'te kışın yapılacak yarışlar için hazırlık yapan tekerlekli kayak takımı sporcuları, antrenmanlarını asfaltta sürdürüyor. Antrenör Sedat Doymaz, alt yapıda başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti ve 2025 kış sezonunda iyi dereceler elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

22.07.2024 17:06
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Bitlis'te tekerlekli kayak takımı sporcuları, asfaltta antrenman yapıyor.

İlde tekerlekli kayak yapan 25 sporcu, kışın yapılacak yarışlar için hazırlıklarını asfaltta sürdürüyor.

Antrenör Sedat Doymaz, yaptığı açıklamada, alt yapıda başarılı sporcuların yetişmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Antrenmanları bir otoparkın asfaltında yaptıklarını anlatan Doymaz, "Araç olmadığı için verimli bir antrenman oluyor. Çok güzel bir alt yapımız var. Her geçen gün sporcularımız fazlalaşıyor. En iyi şekilde çalışıyoruz. 2025 kış sezonunda iyi derceler, başarılar elde etmeyi planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Bitlis, Spor, Güncel, Son Dakika

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