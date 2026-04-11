Bitlis'te Tiyatro Sevinci
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis'te Tiyatro Sevinci

11.04.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, köy okullarında 4 bin öğrenciye tiyatro deneyimi sundu.

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, kurulduğu günden bu yana köy okullarında sahneledikleri oyunlarla yaklaşık 4 bin öğrenciyi tiyatroyla buluşturdu.

Belediye bünyesinde 2015'te kurulan 10 kişilik tiyatro ekibi, kent merkezinin yanı sıra özellikle kırsaldaki çocukların tiyatroyla tanışmasına imkan sağlıyor.

Bugüne kadar gittikleri 60 köy okulunda sahneledikleri oyunlarla yaklaşık 4 bin çocuğa tiyatro izleten ekip, Kömüryakan köyü Yukarımahalle İlkokulu'nda sahneledikleri oyunla öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Tiyatronun yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenleyen ekip, hem çocukların mutluluğuna ortak oluyor hem de sanata olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu Sorumlusu Cihan Olan, AA muhabirine, tiyatro topluluğunun hem kurucusu hem de sorumlusu olduğunu söyledi.

Yukarımahalle İlkokulu'nda "Beyefendi ile İbiş" orta oyununu sahnelediklerini anlatan Olan, şöyle konuştu:

"Tiyatro topluluğunu kurduğumuzdan bu yana yaklaşık 60 köy okulunda tiyatro gösterisi sunduk. Bu süreçte köy okullarında yaklaşık 4 bin öğrenciye ulaştık. Amacımız bu bölgedeki öğrencilerin tiyatroya ulaşması ve çocukların hayatına tiyatroyu aşina etmek. Topluluk olarak, üstlendiğimiz misyon ve tiyatro sanatına karşı sorumluluklarımız var. Bu görevi tiyatro sanatıyla üstlendik ve yaymaya devam edeceğiz."

Oyunculardan Hüsna Yıldırak ise dünyada çocukların acımasızca öldürüldüğü bir dönem yaşandığını belirterek, "Kırsalda bir köy okulunda tiyatro oyununu yaşatmak ve çocuklara bunu hissettirmek çok değerli bir deneyim. Hocalarıma ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yukarımahalle İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Rabia Akkaya da ilk defa okullarına tiyatro ekibinin geldiğini vurgulayarak, çok eğlendiklerini ve güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Bitlis Belediyesi, Yerel Haberler, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Tiyatro Sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 13:20:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Bitlis'te Tiyatro Sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.