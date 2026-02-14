Bitlis'te Toprak Kayması: Olası Felaket Önlenmiş Olacak - Son Dakika
Bitlis'te Toprak Kayması: Olası Felaket Önlenmiş Olacak

Bitlis\'te Toprak Kayması: Olası Felaket Önlenmiş Olacak
14.02.2026 19:50
Bitlis'te toprak kayması sonrası iş yerleri zarar gördü. Erken uyarı can kaybını önledi.

BİTLİS'te toprak kayması sonucu iş yerlerinde hasar oluştu. İş yerlerinin saatler öncesinden boşaltılması ise olası bir faciayı önledi.

Toprak kayması, saat 16.00 sıralarında Saray Mahallesi Bitlis-Diyarbakır kara yolu hayvan pazarı yakınında meydana geldi. Etkili olan sağanak ve kar sularının erimesiyle toprağın suya doyması sonucu, iş yerlerinin bulunduğu alanda toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak dükkanları tahliye etti. Tahliyenin hemen ardından büyük çaplı heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle iş yerlerinde hasar oluşurken, bölgede iş makineleriyle temizleme ve kaldırma çalışması başlatıldı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Kurtulgu sahadaki çalışmaları yerinde takip etti.

VALİ KARAKAYA HEYELAN BÖLGESİNDE

Olay yerinde açıklamalarda bulunan Vali Karakaya, can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirterek, "Öğle saatlerinde, karların erimesi ve yağışlar nedeniyle toprağın suya doymasından kaynaklı olarak ilimiz eski sanayi bölgesinde birkaç dükkanın üzerine heyelan meydana geldi. AFAD başta olmak üzere belediye, emniyet ve jandarma ekiplerimizin hızlı ve duyarlı müdahalesi sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Esnafımızın da durumu erken fark edip ekiplerimizi haberdar etmesi büyük bir felaketi önledi" dedi. Heyelan riskinin devam edip etmediğine yönelik tespitlerin sürdüğünü ifade eden Vali Karakaya, sahada gerekli tedbirlerin planlandığını dile getirip, sanayi esnafına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meydana gelen heyelanda iş yeri zarar gören Mehmet Ali Binzet ise "Toprak yavaş yavaş kaymaya başlayınca durumu fark ettik ve hemen AFAD'a haber verdik. Ekipler gelince dükkanları boşalttık. Çok şükür can kaybı olmadı. Ancak makinelerimiz içeride kaldı, dükkanlarımız yıkıldı. Devletimizin desteğini bekliyoruz. Olayın ardından tüm yetkililer geldi, hepsine teşekkür ediyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı. Bölgede çalışmalar sürerken, yetkililer vatandaşları özellikle yağışlı ve kar erimelerinin yoğun olduğu dönemlerde heyelan riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Toprak Kayması: Olası Felaket Önlenmiş Olacak - Son Dakika

Bitlis'te Toprak Kayması: Olası Felaket Önlenmiş Olacak
