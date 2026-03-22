Bitlis\'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bitlis'te otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bitlis-Baykan kara yolunda 63 AEV 379 plakalı otomobil, kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?