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Bitlis'te Yolcu Otobüslerinde Trafik Uygulaması Yapıldı - Son Dakika
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Bitlis'te Yolcu Otobüslerinde Trafik Uygulaması Yapıldı

Bitlis\'te Yolcu Otobüslerinde Trafik Uygulaması Yapıldı

Bitlis'te trafik polisleri, kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde uygulama yaparak yolculara trafik kazaları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yaptı. Uygulama kapsamında 55 araç sürücüsü ve 350 yolcuya bilgilendirme yapıldı.

01.02.2024 17:03  Güncelleme: 17:09
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BİTLİS'te trafik polisleri, kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde uygulama yaptı. Uygulamada yolculara meydana gelen trafik kazaları hatırlatılıp, alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüslerinde uygulama yaptı. Ekipler, sürücülerin belgelerini ve kaç saat yolculuk yaptığına, otobüslerin belirlenen şartlara uygun olup olmadığını kontrol etti. Otobüse binen polis memuru yolculara seslenerek, 'Otobüslerin karışmış olduğu kazalarda ölüm ve yaralanmaların büyük çoğunluğunun, otobüsteki yolcuların emniyet kemeri takmamalarından kaynaklanıyor. Araç içerisinde savrulması ve devrilen otobüsün altına kalması gibi kazalar meydana gelmektedir. Lütfen bundan sonra yapacağınız tüm yolculuklarda can güvenliğiniz için emniyet kemerlerinizi takınız.dedi.2 gündür süren uygulamada 55 araç sürücüsü ve 350 yolcuya bilgilendirme yapıldığı belirtildi. (DHA)

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bitlis'te Yolcu Otobüslerinde Trafik Uygulaması Yapıldı - Son Dakika
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