 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitlis Valiliği, tüm etkinliklerin 3 gün süreyle izne bağlandığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis Valiliği, tüm etkinliklerin 3 gün süreyle izne bağlandığını duyurdu

Bitlis Valiliği, il genelinde tüm etkinliklerin 3 gün süreyle izne bağlandığını bildirdi. Valilik, kamu düzeninin sağlanması ve provokasyonların engellenmesi amacıyla etkinliklerin izne bağlandığını duyurdu.

Bitlis Valiliği, tüm etkinliklerin 3 gün süreyle izne bağlandığını duyurdu
30.12.2023 - 00:27,
Abone Ol

Bitlis Valiliği, il genelinde tüm etkinliklerin 3 gün süreyle izne bağlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelebilecek provokasyonların engellenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Bu kapsamda, il sınırlarında bugün saat 00.01'den 1 Ocak 2024 saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle meydan, cadde, yol, sokak, park gibi umuma açık alanlarda yapılması zorunlu olan etkinlikler dışında diğer etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümlerince izne bağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Miting, açık ve kapalı yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantılar, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama kampanyası, dilek feneri, dron, paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri, kamu kurumları hariç olmak üzere anma toplantısı, panel, konferans, çalıştay, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim gibi faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma, sticker yapıştırma türündeki her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetlerin yapılması için mülki idare amirliğine en az 48 saat önceden yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi, idarece talep edilen sair belgelerle bildirimde bulunmak şartıyla mülki idare amirinin iznine bağlanması uygun görülmüştür."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bitlis Valiliği, Cumhuriyet, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis Valiliği, tüm etkinliklerin 3 gün süreyle izne bağlandığını duyurdu - Son Dakika


00:02
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi
23:57
İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
23:51
Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu
23:32
Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi! Aralarında Amedspor da var Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi! Aralarında Amedspor da var
23:14
Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23
Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
22:01
Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı

Son Dakika
00:02 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi
23:57 İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
23:51 Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu
23:32 Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi! Aralarında Amedspor da var
23:14 Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23 Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
22:01 Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı
21:50 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
21:41 İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 01:29:47. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis Valiliği, tüm etkinliklerin 3 gün süreyle izne bağlandığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement