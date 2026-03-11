Bitlis\'te Tünel Kazası: 2 Yaralı

Bitlis'te tünelde hafif ticari araçla çarpışarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Bitlis 8 Ağustos Tüneli'nde, sürücüleri öğrenilemeyen 26 AKR 113 plakalı otomobil, 12 AAG 700 plakalı hafif ticari araçla çarpışarak takla attı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Rıdvan ve Hüseyin Tan, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
