Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Bitlis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16 Ekim'de il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 200 gram esrar, satışa hazır 4 parça halinde 20 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.