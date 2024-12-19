Bitlis'te Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Bitlis Belediyesi hizmet binasında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Belediye hizmet binasında düzenlenen tatbikata itfaiye, belediyenin sivil savunma birimi ile 112 Acil Sağlık ekipleri katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği yangın çıkan binada, görevli personel güvenli şekilde tahliye edilerek toplanma alanına yönlendirildi.

Yangından dolayı üst katlarda mahsur kalan 4 personelin kurtarılması için çalışma yürüten ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerce binadan çıkarılan 4 personel, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çalışanların ve vatandaşların güvenliğini en üst düzeyde sağlamayı amaçladıklarını belirterek, ekiplere teşekkür etti.