Bitlis'te Yaralıları Ziyaret Etti

Bitlis İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, Güroymak ilçesinde hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ergene, ziyaret sırasında yaralıların sağlık durumlarına ilişkin hekimlerden bilgi aldı.
Tedavi süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirten Ergene, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Ergene, sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
